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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
4.9
z 5
80
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Tess93
04/08/2025
Česká republika
Spokojenost
Naprostá spokojenost, vše v naprostém pořádku. Určitě koupíme znovu
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6034/90 Balení 4 ks hlavic kartáčku
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6034/90 Balení 4 ks hlavic kartáčku
Klara2801
30/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Doporučuji všem dětem!
Skvěle vyčistí zuby, dobra velikost, nemám či vytknout.
Výhody
Skvěle vyčistí zuby
Nevýhody
Nejsou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice
Alka77
27/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Máme ho celá rodina
Se sonickym kartáčkem Philips je mnohem jednodušší si dobře vyčistit zuby. Jednak diky časovači dodržujete ( v 90% :-) )doporučenou dobu čištění. A taky manipulace je snažší než s manuální kartackem. A stejně tak moje děti.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice