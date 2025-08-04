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Ukončeno

Philips SonicareFor Kids HX6041 Standardní hlava zubního kartáčku Sonic

HX6041/11

4.9
| (80) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

80

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2

04/08/2025

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Naprostá spokojenost, vše v naprostém pořádku. Určitě koupíme znovu

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6034/90 Balení 4 ks hlavic kartáčku

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6034/90 Balení 4 ks hlavic kartáčku

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Doporučuji všem dětem!

Skvěle vyčistí zuby, dobra velikost, nemám či vytknout.

Výhody

Skvěle vyčistí zuby

Nevýhody

Nejsou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Máme ho celá rodina

Se sonickym kartáčkem Philips je mnohem jednodušší si dobře vyčistit zuby. Jednak diky časovači dodržujete ( v 90% :-) )doporučenou dobu čištění. A taky manipulace je snažší než s manuální kartackem. A stejně tak moje děti.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

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