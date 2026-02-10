3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
HX6322/04
HX6340
90 dní záruka vrácení peněz
Prodloužená záruka +1 rok
Technologie Bluetooth®
Interaktivní aplikace
2 kartáčkové hlavice
2 režimy
Interaktivní zábava a technologie Philips Sonicare
Se zubním kartáčkem a aplikací Philips Sonicare For Kids se mohou děti naučit, jak si samy správně čistit zuby. Aplikace se synchronizuje se sonickým zubním kartáčkem dítěte prostřednictvím Bluetooth, ukazuje techniky správného čištění a umožňuje sledovat výkon. Děti vidí, jak dobře si zuby čistí, a za dobře odvedenou práci získávají zajímavé odměny. 98 % z dotazovaných rodičů, kteří tento vzdělávací a účinný systém využívají, říká, že je snazší přimět děti k delšímu a lepšímu čištění. Je to zábavný způsob, jak dětem pomoci vybudovat zdravé návyky péče o zuby, které jim vydrží na celý život.
Náš zubní kartáček a aplikace Philips Sonicare For Kids vnáší do čištění zcela novou úroveň zábavy. Ústředním hrdinou aplikace je Sparkly, kterého si děti zamilují a který má čisté zuby opravdu rád. Děti se starají o Sparklyho a kouč čištění je současně motivuje, aby si zuby čistily déle a lépe. Pokaždé, když si dítě vyčistí zuby správně, je Sparkly šťastnější a každé úspěšné čištění zubů přináší odměnu. Děti mohou odemykat příslušenství a Sparklyho si přizpůsobit nebo pro něj získat zdravé jídlo, které má rád. Rodiče mají dokonce možnost doplnit do aplikace vlastní odměny.
4.8
z 5
1489
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
ZuzuEm
10/02/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Čištění zubů je zábava
Dle dcery, je to super, těší se na každé čištění a získávání odměn. První týden si čistila zuby i 4x denně :) Snadné použití, hezký design a hlavně funkční. Spojení s apkou je geniální, jak děti motivovat.
Výhody
Kvalitní produkt, aplikace pro děti.
Nevýhody
Vyšší cena náhradních hlavic.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6322/04 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6322/04 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací
Elina2010
21/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výhody
Jednoduchost, aplikace pro děti která motivuje v času čištění zubu
Nevýhody
Málo instrukcí jak zuby čistit, i v aplikaci pro děti i v návodu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací
Sylvie321
09/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Používáme od Vánoc a zatím na první nabití, děti jsou spokojené, aplikace je motivuje každý den čistit a sbírat dárečky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací
Studie
dotázaných rodičů v porovnání s použitím samotného zubního kartáčku
než manuální kartáček
založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně
průzkum mezi americkými odborníky pracujícími v zubním lékařství s dětmi ve věku 4-10 let