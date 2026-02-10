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  • Čištění zubů jako hra
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  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
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  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra
  • Čištění zubů jako hra

Philips Sonicare For KidsSonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací

HX6322/04

HX6340

4.8
| (1489) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Čištění zubů jako hra
Co kdyby se stalo čištění zubů pohodovým rituálem bez boje a křiku? S tímhle kartáčkem a zábavnou hrou v telefonu je to dost možné. Zlepšení atmosféry hlásí 98 % dotazovaných rodin, kde kartáček vyzkoušeli. Při každém čištění navíc odstraníte až o 75 % více plaku než s dětským manuálním kartáčkem, takže vás začne chválit i zubař.
Zobrazit všechny výhody

90 dní záruka vrácení peněz

Prodloužená záruka +1 rok

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

Naučte své děti zdravým návykům pro celý život!

Čištění zubů jako hra

  • Technologie Bluetooth®

  • Interaktivní aplikace

  • 2 kartáčkové hlavice

  • 2 režimy

Díky interaktivní aplikaci se děti nadchnou pro čištění

Díky interaktivní aplikaci se děti nadchnou pro čištění

Interaktivní zábava a technologie Philips Sonicare

98 % dotazovaných říká, že je jednodušší přimět děti čistit si zuby déle a lépe*

98 % dotazovaných říká, že je jednodušší přimět děti čistit si zuby déle a lépe*

Se zubním kartáčkem a aplikací Philips Sonicare For Kids se mohou děti naučit, jak si samy správně čistit zuby. Aplikace se synchronizuje se sonickým zubním kartáčkem dítěte prostřednictvím Bluetooth, ukazuje techniky správného čištění a umožňuje sledovat výkon. Děti vidí, jak dobře si zuby čistí, a za dobře odvedenou práci získávají zajímavé odměny. 98 % z dotazovaných rodičů, kteří tento vzdělávací a účinný systém využívají, říká, že je snazší přimět děti k delšímu a lepšímu čištění. Je to zábavný způsob, jak dětem pomoci vybudovat zdravé návyky péče o zuby, které jim vydrží na celý život.

Senzační odměny za úspěšné čištění

Senzační odměny za úspěšné čištění

Náš zubní kartáček a aplikace Philips Sonicare For Kids vnáší do čištění zcela novou úroveň zábavy. Ústředním hrdinou aplikace je Sparkly, kterého si děti zamilují a který má čisté zuby opravdu rád. Děti se starají o Sparklyho a kouč čištění je současně motivuje, aby si zuby čistily déle a lépe. Pokaždé, když si dítě vyčistí zuby správně, je Sparkly šťastnější a každé úspěšné čištění zubů přináší odměnu. Děti mohou odemykat příslušenství a Sparklyho si přizpůsobit nebo pro něj získat zdravé jídlo, které má rád. Rodiče mají dokonce možnost doplnit do aplikace vlastní odměny.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

1489

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

10/02/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Čištění zubů je zábava

Dle dcery, je to super, těší se na každé čištění a získávání odměn. První týden si čistila zuby i 4x denně :) Snadné použití, hezký design a hlavně funkční. Spojení s apkou je geniální, jak děti motivovat.

Výhody

Kvalitní produkt, aplikace pro děti.

Nevýhody

Vyšší cena náhradních hlavic.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6322/04 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6322/04 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací

21/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výhody

Jednoduchost, aplikace pro děti která motivuje v času čištění zubu

Nevýhody

Málo instrukcí jak zuby čistit, i v aplikaci pro děti i v návodu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací

09/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Používáme od Vánoc a zatím na první nabití, děti jsou spokojené, aplikace je motivuje každý den čistit a sbírat dárečky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací

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Upozornění

  1. Studie 

  1. dotázaných rodičů v porovnání s použitím samotného zubního kartáčku

  2. než manuální kartáček

  3. založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně

  4. průzkum mezi americkými odborníky pracujícími v zubním lékařství s dětmi ve věku 4-10 let