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Philips Sonicare For Kids HX6041 Standardní hlava zubního kartáčku Sonic
Ukončeno
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HX6041/11
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Proč je mezi tělem a hlavicí kartáčku drobná škvírka?
Ze zubního kartáčku Sonicare mi odpadává hlavice kartáčku