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Philips Sonicare Compact Flosser 1000Ústní sprcha

HX3333/24

4.8
| (54) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Modrá
Modrá
Nachová
Nachová
Efektivní čištění mezizubních prostor za pouhých 60 sekund*
Kompaktní ústní sprcha Philips Sonicare je rychlá, účinná a můžete si ji vzít kamkoli s sebou. Sprcha odstraní až 99,9 % plaku* z mezizubních prostor a podél linie dásní za pouhých 60 sekund.
Zobrazit všechny výhody

90 dní záruka vrácení peněz

Prodloužená záruka +1 rok

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku na čištěných místech*

Efektivní čištění mezizubních prostor za pouhých 60 sekund*

  • Efektivní čištění mezizubních prostor za pouhých 60 sekund*

Skládací 200ml zásobník pro snadné skladování a cestování

Skládací 200ml zásobník pro snadné skladování a cestování

Kompaktní design ústní sprchy má skládací zásobník, díky kterému se snadno ukládá nebo balí na cestu. Zásobník pojme až 200 ml vody, což stačí na jedno kompletní 60sekundové čištění.

Vyberte si režim Pulse, Clean nebo Sensitive

Vyberte si režim Pulse, Clean nebo Sensitive

Přizpůsobte každé čištění mezizubních prostor svým potřebám pomocí tří režimů. Režim Pulse masíruje a stimuluje dásně. Režim Clean je určen pro každodenní použití. A režim Sensitive dodá vaší pravidelné péči mimořádnou jemnost.

Dvě trysky pro jemné a účinné čištění

Dvě trysky pro jemné a účinné čištění

Ústní sprcha se dodává se dvěma tryskami, které odstraní až 99,9 % plaku na čištěných místech*. Tryska N1 Standard zajišťuje důkladné čištění mezi zuby. Tryska N2 Comfort s měkkou špičkou je navržena pro citlivé dásně. Každá tryska se může otáčet o 360 stupňů, aby vám pomohla vyčistit těžko přístupná místa, jako je zadní část úst.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

54

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

2

11/02/2026

Polska

Polska

wygodny, estetyczny, praktyczny

Ten produkt jest niesamowicie wygodny w użyciu - nie lubiłam czyścić przestrzeni międzyzębowych dopóki nie zapoznałam się z tym irygatorem.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej

10/02/2026

Polska

Polska

świetne urządzenie

Irygator używam już od blisko miesiąca i jestem naprawdę zadowolona. Dokładnie czyści przestrzenie między zębami, usuwa osad i resztki jedzenia. Dzięki niemu moje zęby są bardziej czyste i fajnie uzupełnia czyszczenie zębów szczoteczką. Ma poręczną składaną formę i schowek na końcówki, dzięki czemu mogę zawsze zabrać go ze sobą w podróż. Polecam!

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

21/12/2025

Polska

Polska

Ten irygator odmieni Twój uśmiech

Jakość wykonania, kompaktowość i łatwość używania zasługuje na najwyższą ocenę. Plusem jest tryb pracy do 14 dni na jednym ładowaniu

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

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Upozornění

  1. V laboratorní studii. Výsledky v praxi se mohou lišit.

  2. při odpojení od napájení a při částečném ponoření.

  3. na základě 1 použití ústní sprchy denně po dobu 1 minuty.