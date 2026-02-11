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Efektivní čištění mezizubních prostor za pouhých 60 sekund*
Kompaktní design ústní sprchy má skládací zásobník, díky kterému se snadno ukládá nebo balí na cestu. Zásobník pojme až 200 ml vody, což stačí na jedno kompletní 60sekundové čištění.
Přizpůsobte každé čištění mezizubních prostor svým potřebám pomocí tří režimů. Režim Pulse masíruje a stimuluje dásně. Režim Clean je určen pro každodenní použití. A režim Sensitive dodá vaší pravidelné péči mimořádnou jemnost.
Ústní sprcha se dodává se dvěma tryskami, které odstraní až 99,9 % plaku na čištěných místech*. Tryska N1 Standard zajišťuje důkladné čištění mezi zuby. Tryska N2 Comfort s měkkou špičkou je navržena pro citlivé dásně. Každá tryska se může otáčet o 360 stupňů, aby vám pomohla vyčistit těžko přístupná místa, jako je zadní část úst.
4.8
z 5
54
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
Paulina Maria
11/02/2026
Polska
Součást promoakce
wygodny, estetyczny, praktyczny
Ten produkt jest niesamowicie wygodny w użyciu - nie lubiłam czyścić przestrzeni międzyzębowych dopóki nie zapoznałam się z tym irygatorem.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej
Barbara H.
10/02/2026
Polska
Součást promoakce
świetne urządzenie
Irygator używam już od blisko miesiąca i jestem naprawdę zadowolona. Dokładnie czyści przestrzenie między zębami, usuwa osad i resztki jedzenia. Dzięki niemu moje zęby są bardziej czyste i fajnie uzupełnia czyszczenie zębów szczoteczką. Ma poręczną składaną formę i schowek na końcówki, dzięki czemu mogę zawsze zabrać go ze sobą w podróż. Polecam!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Agnieszka24241995
21/12/2025
Polska
Součást promoakce
Ten irygator odmieni Twój uśmiech
Jakość wykonania, kompaktowość i łatwość używania zasługuje na najwyższą ocenę. Plusem jest tryb pracy do 14 dni na jednym ładowaniu
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
V laboratorní studii. Výsledky v praxi se mohou lišit
při odpojení od napájení a při částečném ponoření.
na základě 1 použití ústní sprchy denně po dobu 1 minuty.