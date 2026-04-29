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Zvlhčovač vzduchu 2000 a 3000 Series Zvlhčovací filtr

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Zvlhčovač vzduchu 2000 a 3000 SeriesZvlhčovací filtr

FY3446/30

Zvlhčovač vzduchu 2000 a 3000 Series Zvlhčovací filtr

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Návody a dokumentace

Originální zvlhčovací filtr Philips se dokonale přizpůsobí vašemu spotřebiči a zajistí trvale vysoký výkon. Využívá technologii NanoCloud, která uvolňuje neviditelný opar a zvlhčuje vzduch při až o 99 % menším šířením bakterií (1)

  • PDF soubor
  • 5 June 2026

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