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FY3446/30
Kompatibilní s modely 2000 a 3000 Series
V krabici: 1 filtr
Životnost 6 měsíců
Originální filtr Philips
Náhradní filtry pro zvlhčovače vzduchu Philips 2000 a 3000 Series: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Model zvlhčovače vzduchu je uveden na spodní straně spotřebiče.
Filtry poskytují optimální filtrační výkon po dobu až 6 měsíců (1), čímž snižují starosti a náklady.
Originální filtr Philips je navržen tak, aby dokonale padl do vašeho spotřebiče. Pro optimální výkon používejte vždy filtr Philips.
3.0
z 5
1
Recenze
13/09/2023
Україна
Свою функцію виконує
Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.
Výhody
Функцію виконує
Nevýhody
Чорніє фільтр
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
(1) Vypočítaný průměr. Životnost filtru závisí na kvalitě vzduchu a způsobu používání.
(2) Testováno nezávislou laboratoří v porovnání se standardními ultrazvukovými zvlhčovacími moduly, které neobsahují žádné přídavné technologie k omezení šíření bakterií.