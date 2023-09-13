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  • Originální zvlhčovací filtr pro modely 2000 a 3000 Series
  • Originální zvlhčovací filtr pro modely 2000 a 3000 Series
  • Originální zvlhčovací filtr pro modely 2000 a 3000 Series
  • Originální zvlhčovací filtr pro modely 2000 a 3000 Series
  • Originální zvlhčovací filtr pro modely 2000 a 3000 Series
  • Originální zvlhčovací filtr pro modely 2000 a 3000 Series
  • Originální zvlhčovací filtr pro modely 2000 a 3000 Series
  • Originální zvlhčovací filtr pro modely 2000 a 3000 Series

Zvlhčovač vzduchu 2000 a 3000 SeriesZvlhčovací filtr

FY3446/30

3
| (1) Recenze
Originální zvlhčovací filtr pro modely 2000 a 3000 Series
Originální zvlhčovací filtr Philips se dokonale přizpůsobí vašemu spotřebiči a zajistí trvale vysoký výkon. Využívá technologii NanoCloud, která uvolňuje neviditelný opar a zvlhčuje vzduch při až o 99 % menším šířením bakterií (1)
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Kompatibilní výrobky
3000 Series

3000 Series
Zvlhčovač vzduchu

HU3918/10

2000 Series

2000 Series
Zvlhčovač vzduchu

HU2716/10

2000 Series

2000 Series
Zvlhčovač vzduchu

HU2718/10

3000 Series

3000 Series
Zvlhčovač vzduchu

HU3916/10

Technologie NanoCloud s hygienickým zvlhčováním

Originální zvlhčovací filtr pro modely 2000 a 3000 Series

  • Kompatibilní s modely 2000 a 3000 Series

  • V krabici: 1 filtr

  • Životnost 6 měsíců

  • Originální filtr Philips

Kompatibilní se zvlhčovači vzduchu Philips 2000 a 3000 Series

Kompatibilní se zvlhčovači vzduchu Philips 2000 a 3000 Series

Náhradní filtry pro zvlhčovače vzduchu Philips 2000 a 3000 Series: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Model zvlhčovače vzduchu je uveden na spodní straně spotřebiče.

Filtry s dlouhou životností až 6 měsíců

Filtry s dlouhou životností až 6 měsíců

Filtry poskytují optimální filtrační výkon po dobu až 6 měsíců (1), čímž snižují starosti a náklady.

Originální filtr Philips pro ten nejlepší výkon

Originální filtr Philips pro ten nejlepší výkon

Originální filtr Philips je navržen tak, aby dokonale padl do vašeho spotřebiče. Pro optimální výkon používejte vždy filtr Philips.

Technické specifikace

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Recenze

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3.0

z 5

1

Recenze

5
4
2
1

13/09/2023

Україна

Україна

Свою функцію виконує

Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.

Výhody

Функцію виконує

Nevýhody

Чорніє фільтр

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

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Upozornění

  1. (1) Vypočítaný průměr. Životnost filtru závisí na kvalitě vzduchu a způsobu používání.

  2. (2) Testováno nezávislou laboratoří v porovnání se standardními ultrazvukovými zvlhčovacími moduly, které neobsahují žádné přídavné technologie k omezení šíření bakterií.