Originální filtry do čističky vzduchu PureProtect 2200
Originální náhradní filtry pro vaši čističku vzduchu: filtrace 3 v 1 s filtrem HEPA NanoProtect, aktivním uhlíkem a předfiltrem pro ochranu před škodlivinami, pylem, prachem, jemnými zbytky kůže domácích zvířat a viry.
Třívrstvá filtrace tvořená předfiltrem, filtrem HEPA NanoProtect a aktivním uhlím zachytí 99,97 % částic o velikosti pouhých 0,003 mikronu (1) – ochrání vás tak před škodlivinami, viry, alergeny, bakteriemi a pachy.
Sledujte inteligentní indikátor stavu filtru na zařízení
Indikátor na displeji zařízení Philips vás upozorní, když je třeba vyměnit filtr. Údržba je snadná a zabere méně než minutu.
Připojení k aplikaci Air+ pro větší pohodlí
Připojte spotřebič k aplikaci Air+, abyste mohli sledovat stav filtru a v případě potřeby snadno objednali náhradní díly.
