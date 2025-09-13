  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

      PureProtect Quiet 2200 Series Filtr HEPA NanoProtect

      FY2200/30

      Originální filtry do čističky vzduchu PureProtect 2200

      Originální náhradní filtry pro vaši čističku vzduchu: filtrace 3 v 1 s filtrem HEPA NanoProtect, aktivním uhlíkem a předfiltrem pro ochranu před škodlivinami, pylem, prachem, jemnými zbytky kůže domácích zvířat a viry.

      PureProtect Quiet 2200 Series
      PureProtect Quiet 2200 Series

      Filtr HEPA NanoProtect

      Originální filtry do čističky vzduchu PureProtect 2200

      Efektivně zachycuje 99,97 % nanočástic (1)

      • Kompatibilní s modely 2200 Series
      • V krabici: 1 filtr
      • Životnost 3 roky
      • Originální filtr Philips
      Kompatibilní s modely Philips PureProtect Quiet 2200 Series

      Kompatibilní s modely Philips PureProtect Quiet 2200 Series

      Náhradní filtry pro čističky vzduchu Philips PureProtect Quiet 2200 Series: AC2210, AC2220, AC2221. Model čističky vzduchu je uveden na zadní straně spotřebiče.

      Filtr s dlouhou životností 3 roky

      Filtr s dlouhou životností 3 roky

      Originální filtry zajišťují optimální výkon po dobu 3 let (2), což snižuje potíže a náklady. Čistička sama vypočítá životnost filtru a upozorní vás na nutnost jeho výměny.

      Udržitelný design s obalem menším o 30 %

      Udržitelný design s obalem menším o 30 %

      Náš skládací filtr šetří obalový materiál a používá o 35 % méně plastu, čímž snižuje naši uhlíkovou stopu.

      Originální filtr Philips pro nejlepší výkon

      Originální filtr Philips pro nejlepší výkon

      Originální filtr Philips je navržen tak, aby dokonale seděl do vašeho spotřebiče. Pro optimální výkon používejte vždy originální filtr Philips.

      Třívrstvý HEPA filtr zachycuje 99,97 % mimořádně jemných částic

      Třívrstvý HEPA filtr zachycuje 99,97 % mimořádně jemných částic

      Třívrstvá filtrace tvořená předfiltrem, filtrem HEPA NanoProtect a aktivním uhlím zachytí 99,97 % částic o velikosti pouhých 0,003 mikronu (1) – ochrání vás tak před škodlivinami, viry, alergeny, bakteriemi a pachy.

      Sledujte inteligentní indikátor stavu filtru na zařízení

      Sledujte inteligentní indikátor stavu filtru na zařízení

      Indikátor na displeji zařízení Philips vás upozorní, když je třeba vyměnit filtr. Údržba je snadná a zabere méně než minutu.

      Připojení k aplikaci Air+ pro větší pohodlí

      Připojení k aplikaci Air+ pro větší pohodlí

      Připojte spotřebič k aplikaci Air+, abyste mohli sledovat stav filtru a v případě potřeby snadno objednali náhradní díly.

      Technické údaje

      • Obecné specifikace

        Typ výrobku
        Filtr HEPA NanoProtect
        Součástí balení
        1x filtr
        HEPA NanoProtect
        Ano
        Předfiltr
        Ano
        Aktivní uhlík
        Ano
        Životnost
        3 roky

      • Výkon

        Filtrace částic
        99,97 % pro velikost 0,003 mikronů

      • Hmotnost a rozměry

        Délka balení
        30,5 cm
        Šířka balení
        13,8 cm
        Výška balení
        29,5 cm
        Hmotnost balení
        0,94 kg

      • Výměna

        Pro čističky vzduchu Philips
        AC2210, AC2220, AC2221

      • (1) Ze vzduchu, který projde filtrem, testováno podle DIN 71460 s aerosolem NaCl 0,003 µm a 0,3 µm, institut iUTA
      • (2) Vypočítaný průměr. Životnost filtru závisí na kvalitě vzduchu a způsobu používání.
      • (3) Ve srovnání s neskládatelným obalem FY2200

