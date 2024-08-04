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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
LatteGo mléčný systém
Tichá příprava díky Silent Brew
100% keramické mlýnky
Černý chrom
Vychutnejte si kávu připravenou na 4 různé způsoby od klasického espressa, přes běžnou černou kávu až po cappuccino, s dokonalou pěnou, vůní i teplotou. Nebo použijte horkou vodu na přípravu čaje.
Napěňovač mléka LatteGo lze velmi rychle vyčistit. Skládá se jen ze dvou dílů a nemá žádné hadičky, takže jej snadno propláchnete pod tekoucí vodou a vyčistíte za pouhých 10 sekund, nebo vložíte do myčky nádobí. Kávovary Philips nenabízejí automatické čištění, protože vyžaduje doplňkové čištění.
Vyměníte-li filtr ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků a současně získáte výhodu dokonale čisté vody.
4.2
z 5
23
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
Sima66
04/08/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výborný pomocník když nastane chuť na skvělou kávu
Hezky vypadá, skvěle a jednoduše se ovládá, káva je výborná
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Obrázek
05/06/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
super kombinace možností kávy
Budu se snažit o co nejkvalitnější údržbu přístroje , jelikož jej chci užívat co nejdéle , protože dle mne je zde optimální poměr " cena/výkon".
Výhody
dělá výbornou kávičku , luxusně se čistí při používání mléka, vypadá krásně
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
MakyGaja
07/11/2023
Česká republika
Stmelovaní kolektivu u vynikající kávy
Kávovar je úžasný, skvělý, báječný a moc hezký. Skvělá káva nám v práci udělá nejlepší atmosféru a jedeme na plný obrátky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání s vedoucími plně automatickými kávovary na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2023).
Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.