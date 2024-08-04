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  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu

Philips Series 2300 LatteGoAutomatický kávovar

EP2336/40

4.2
| (23) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt
Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
Připravte 4 různé nápoje stiskem jediného tlačítka. Vždy s dokonalou pěnou, vůní i teplotou. Napěnovač mléka LatteGo automaticky připraví sametově hebkou mléčnou pěnu. Snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 10 sekund*.
Zobrazit všechny výhody

LatteGo systém na mléko s nejrychlejším čištěním na trhu*

Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu

  • LatteGo mléčný systém

  • Tichá příprava díky Silent Brew

  • 100% keramické mlýnky

  • Černý chrom

Vychutnejte si 4 nápoje stiskem jediného tlačítka

Vychutnejte si 4 nápoje stiskem jediného tlačítka

Vychutnejte si kávu připravenou na 4 různé způsoby od klasického espressa, přes běžnou černou kávu až po cappuccino, s dokonalou pěnou, vůní i teplotou. Nebo použijte horkou vodu na přípravu čaje.

LatteGo mléčný systém s nejrychlejším čištěním na trhu*: 2 díly, žádná hadička

LatteGo mléčný systém s nejrychlejším čištěním na trhu*: 2 díly, žádná hadička

Napěňovač mléka LatteGo lze velmi rychle vyčistit. Skládá se jen ze dvou dílů a nemá žádné hadičky, takže jej snadno propláchnete pod tekoucí vodou a vyčistíte za pouhých 10 sekund, nebo vložíte do myčky nádobí. Kávovary Philips nenabízejí automatické čištění, protože vyžaduje doplňkové čištění.

Až 5 000 šálků** bez nutnosti odstraňování vodního kamene s filtrem AquaClean

Až 5 000 šálků** bez nutnosti odstraňování vodního kamene s filtrem AquaClean

Vyměníte-li filtr ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků a současně získáte výhodu dokonale čisté vody.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

23

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

04/08/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výborný pomocník když nastane chuť na skvělou kávu

Hezky vypadá, skvěle a jednoduše se ovládá, káva je výborná

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

05/06/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

super kombinace možností kávy

Budu se snažit o co nejkvalitnější údržbu přístroje , jelikož jej chci užívat co nejdéle , protože dle mne je zde optimální poměr " cena/výkon".

Výhody

dělá výbornou kávičku , luxusně se čistí při používání mléka, vypadá krásně

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

07/11/2023

Česká republika

Česká republika

Stmelovaní kolektivu u vynikající kávy

Kávovar je úžasný, skvělý, báječný a moc hezký. Skvělá káva nám v práci udělá nejlepší atmosféru a jedeme na plný obrátky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

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Upozornění

  1. Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání s vedoucími plně automatickými kávovary na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2023).

  2. Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.