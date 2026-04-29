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1000 Series Stojanové ventilátory

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1000 SeriesStojanové ventilátory

CX1220/00

1000 Series Stojanové ventilátory

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Návody a dokumentace

CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21

  • PDF soubor, 7.6 MB
  • 13 March 2026

Zažijte výkonné a tiché chlazení se 3 rychlostmi, otáčením a pohodlným časovačem. Ventilátor je vyroben s ohledem na kvalitu a stabilitu a poskytne vám trvalé každodenní pohodlí.

  • PDF soubor
  • 13 May 2026

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