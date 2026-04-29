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Čistička a zvlhčovač vzduchu
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1000 Series Stojanové ventilátory
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CX1220/00
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Zažijte výkonné a tiché chlazení se 3 rychlostmi, otáčením a pohodlným časovačem. Ventilátor je vyroben s ohledem na kvalitu a stabilitu a poskytne vám trvalé každodenní pohodlí.
Vše (8)
Přední mřížka ventilátoru Philips je zanesená
Ventilátor Philips vydává zvláštní zápach
Ventilátor Philips je příliš hlučný
Věžový ventilátor Philips nejde zapnout/vypnout
Proudění vzduchu z věžového ventilátoru Philips je slabé
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