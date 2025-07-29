VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový
  • Výkonný, všestranný a stylový

1000 SeriesStojanové ventilátory

CX1220/00

5
| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Výkonný, všestranný a stylový
Zažijte výkonné a tiché chlazení se 3 rychlostmi, otáčením a pohodlným časovačem. Ventilátor je vyroben s ohledem na kvalitu a stabilitu a poskytne vám trvalé každodenní pohodlí.
Zobrazit všechny výhody

Výkonný, všestranný a stylový

  • Průtok vzduchu ventilátorem 3 330 m3/h

  • Tichý provoz při 38 dB(A)

  • Naklápěcí a oscilační

  • Průměr hlavy 45 cm

Na velkou vzdálenost pro maximální chlazení

Na velkou vzdálenost pro maximální chlazení

Zažijte výkonné a tiché chlazení se 3 rychlostmi, otáčením a pohodlným časovačem. Ventilátor je vyroben s ohledem na kvalitu a stabilitu a poskytne vám trvalé každodenní pohodlí.

Dostatečný proud vzduchu pro okamžité pohodlí

Dostatečný proud vzduchu pro okamžité pohodlí

Ventilátor s chladicím výkonem 3 330 m³/h rychle cirkuluje vzduch, čímž eliminuje jeho stagnaci a zajišťuje svěží a příjemné proudění vzduchu, které se dostane do každého koutu vašeho prostoru.

Tiché chlazení při nejnižším nastavení

Tiché chlazení při nejnižším nastavení

Ventilátor je navržený pro klidné prostředí, pracuje potichu při 38 dB – což odpovídá zvuku lehkého deště. Je ideální pro práci, čtení nebo spánek a poskytuje klidnou a nerušenou atmosféru.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

29/07/2025

България

България

Вентилаторът работи безотказно!

Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

29/06/2025

България

България

Препоръчвам

Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

24/06/2025

България

България

Много добра работа ми върши

Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu