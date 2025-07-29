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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Průtok vzduchu ventilátorem 3 330 m3/h
Tichý provoz při 38 dB(A)
Naklápěcí a oscilační
Průměr hlavy 45 cm
Zažijte výkonné a tiché chlazení se 3 rychlostmi, otáčením a pohodlným časovačem. Ventilátor je vyroben s ohledem na kvalitu a stabilitu a poskytne vám trvalé každodenní pohodlí.
Ventilátor s chladicím výkonem 3 330 m³/h rychle cirkuluje vzduch, čímž eliminuje jeho stagnaci a zajišťuje svěží a příjemné proudění vzduchu, které se dostane do každého koutu vašeho prostoru.
Ventilátor je navržený pro klidné prostředí, pracuje potichu při 38 dB – což odpovídá zvuku lehkého deště. Je ideální pro práci, čtení nebo spánek a poskytuje klidnou a nerušenou atmosféru.
5.0
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Lollypop567
29/07/2025
България
Součást promoakce
Вентилаторът работи безотказно!
Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Мачъците 2
29/06/2025
България
Součást promoakce
Препоръчвам
Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Пепито
24/06/2025
България
Součást promoakce
Много добра работа ми върши
Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка