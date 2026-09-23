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Ukončeno
BT150A/00
Party u bazénu. Party ve sprše. Vaše party.
Kdekoli. Kdykoli. Tento vodotěsný reproduktor Bluetooth disponuje silnými basy v malém balení a poskytne vám překvapivě silný zvuk. Získáte osm hodin přehrávání a zvukový vstup. Od bazénu až po sprchu – užijte si to po svém.
Bluetooth
Modrá
Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkreslená.
Plně nabitá baterie vám vydrží na 8 hodin přehrávání. Nabíjení trvá zhruba 3 hodiny a je velmi snadné díky dodávanému kabelu micro USB.
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
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