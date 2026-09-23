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Ukončeno
BT150W/00
Party u bazénu. Party ve sprše. Vaše party.
Kdekoli. Kdykoli. Tento vodotěsný reproduktor Bluetooth disponuje silnými basy v malém balení a poskytne vám překvapivě silný zvuk. Získáte osm hodin přehrávání a zvukový vstup. Od bazénu až po sprchu – užijte si to po svém.
Bluetooth
Bílá
Zapněte reproduktor a bude hned připraven na spárování se zařízením Bluetooth. Bezdrátový dosah je 10 m a vestavěný mikrofon umožňuje hlasitý příjem hovorů. Při příchozím hovoru se hudba automaticky pozastaví.
Chcete se připojit k externímu zdroji zvuku, jako je gramofon nebo přehrávač MP3? Zástrčka pro audio vstup na zadní straně reproduktoru umožňuje připojení k téměř jakémukoli elektronickému zařízení.
Plně nabitá baterie vám vydrží na 8 hodin přehrávání. Nabíjení trvá zhruba 3 hodiny a je velmi snadné díky dodávanému kabelu micro USB.
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