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Ukončeno

UpBeatbezdrátový přenosný reproduktor

BT150B/00

Party u bazénu. Party ve sprše. Vaše party.

Kdekoli. Kdykoli. Tento vodotěsný reproduktor Bluetooth disponuje silnými basy v malém balení a poskytne vám překvapivě silný zvuk. Získáte osm hodin přehrávání a zvukový vstup. Od bazénu až po sprchu – užijte si to po svém.

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Party u bazénu. Party ve sprše. Vaše party.

  • Bluetooth

  • Černá

Tlačítka na reproduktoru k přehrávání a tlačítka nastavení hlasitosti/přeskakování stop

Ovládejte hudbu pomocí tlačítek na boku reproduktoru. Jedním stisknutím spustíte přehrávání a dvojím stisknutím tlačítek zvýšení/snížení hlasitosti můžete přeskakovat stopy. Mřížka reproduktoru má žárovky LED, které svítí nepřerušovaným modrým světlem nebo blikají náhodnými barvami.

Bezdrátový dosah až 10 m

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Funkce anti-clipping. Hlasité přehrávání bez obav ze zkreslení

Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkreslená.

Technické specifikace

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