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Příslušenství k vysavačům a mopům
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Bezdrátové vysavače Series 2000 & 3000 Sada příslušenství
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XV1632/01
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Sada příslušenství kompatibilní s bezdrátovými vysavači Philips Series 2000 a 3000 (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Obsahuje nástavec 2 v 1 a nástavec na štěrbiny.