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Kompatibilní s:
XC2011, XC2012
XC3031, XC3032, XC3033
XC3131, XC3132, XC3133
Štěrbinový a kartáčový nástavec 2 v 1 na všechny druhy úklidu
S tímto štěrbinovým nástavcem uklidíte v úzkých koutech či na obtížně dostupných místech.
Ocenění
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Vamp92
01/05/2025
Srbija
Kompaktan
Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine
Výhody
Kompaktan
Nevýhody
Nema dodatke nastavke za usisavanje
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000