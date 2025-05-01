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Bezdrátové vysavače Series 2000 & 3000Sada příslušenství

XV1632/01

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Sada příslušenství
Sada příslušenství kompatibilní s bezdrátovými vysavači Philips Series 2000 a 3000 (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Obsahuje nástavec 2 v 1 a nástavec na štěrbiny.
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Kompatibilní výrobky
Series 2000

Series 2000
Bezdrátový vysavač

XC2011/01

Series 2000

Series 2000
Bezdrátový vysavač

XC2012/01

3000 Series

3000 Series
Bezdrátový vysavač

XC3131/61

Series 3000

Series 3000
Bezdrátový vysavač Aqua

XC3131/01

Series 3000

Series 3000
Bezdrátový vysavač

XC3031/01

3000 Series

3000 Series
Bezdrátový vysavač

XC3032/01

Series 3000

Series 3000
Bezdrátový vysavač Aqua Plus

XC3133/01

Sada příslušenství

  • Kompatibilní s:

  • XC2011, XC2012

  • XC3031, XC3032, XC3033

  • XC3131, XC3132, XC3133

Nástavec 2 v 1

Štěrbinový a kartáčový nástavec 2 v 1 na všechny druhy úklidu

K vysávání štěrbin a skulin

S tímto štěrbinovým nástavcem uklidíte v úzkých koutech či na obtížně dostupných místech.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

01/05/2025

Srbija

Srbija

Kompaktan

Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine

Výhody

Kompaktan

Nevýhody

Nema dodatke nastavke za usisavanje

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

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