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Ukončeno
TAT8506BK/00
Potlačení hluku Pro
Redukce větrného hluku
Sofistikovaný design
Univerzální velikost
Zaměřte se na to, co chcete slyšet. Hybridní potlačení hluku využívá několik mikrofonů a pokročilé zpracování zvuku k filtrování okolního hluku. Režim Awareness aktivujete dotekem sluchátka a redukci větrného hluku můžete ovládat pomocí aplikace Philips Headphones.
Ať už posloucháte hudbu nebo podcasty, skvěle vyladěné 13mm měniče vám dopřejí dynamické basy a úžasně čistý zvuk. Při vyndání sluchátka se přehrávání pozastaví a sluchátka automaticky vybírají ten nejlepší kodek pro vaše zařízení, ať už běží na systému Android nebo iOS. Nezávisle na tom, jakou streamovací službu používáte, si vždy vychutnáte skvělý zvuk.
Kruhový design těchto sluchátek je vskutku poutavý a navíc si můžete vybrat mezi tmavým a světlým provedením, aby sluchátka co nejlépe doplňovala váš styl. Silikonové kryty konců sluchátek v 6 velikostech a dva kryty z pěny Comply zaručují bezpečné a pohodlné nošení.
Ocenění
4.0
z 5
4
Recenze
Audiofil34
28/10/2023
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Świetne słuchawki, godne polecenia.
Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Výhody
Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
AndFil
26/06/2023
Polska
Super i bardzo polecam
Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam
Výhody
Super dźwięk i super jakość
Nevýhody
Brak
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlične ANC slušalke
Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.
Výhody
Design
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke