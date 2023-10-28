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  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
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  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu s příslušenstvím
  • Primární snímek
  • Životní styl výrobku

Ukončeno

Pravá bezdrátová sluchátka

TAT8506WT/00

4

| (4) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá

Nechte se pohltit stylem

Vychutnejte si každý tón díky skutečně bezdrátovým sluchátkům, která zní tak skvěle, jak vypadají. Funkce potlačení hluku Pro blokuje hluk okolí, abyste se mohli naplno oddat podcastům a seznamům skladeb. Příchozí hovor zrovna, když jste venku? Rozumět vám bude i za větrných podmínek.

Zobrazit všechny výhody

Nechte se pohltit stylem

  • Potlačení hluku Pro

  • Redukce větrného hluku

  • Sofistikovaný design

  • Univerzální velikost

Soustřeďte se, na co potřebujete. Potlačení hluku Pro

Soustřeďte se, na co potřebujete. Potlačení hluku Pro

Zaměřte se na to, co chcete slyšet. Hybridní potlačení hluku využívá několik mikrofonů a pokročilé zpracování zvuku k filtrování okolního hluku. Režim Awareness aktivujete dotekem sluchátka a redukci větrného hluku můžete ovládat pomocí aplikace Philips Headphones.

Detailní zvuk. Bohaté basy

Detailní zvuk. Bohaté basy

Ať už posloucháte hudbu nebo podcasty, skvěle vyladěné 13mm měniče vám dopřejí dynamické basy a úžasně čistý zvuk. Při vyndání sluchátka se přehrávání pozastaví a sluchátka automaticky vybírají ten nejlepší kodek pro vaše zařízení, ať už běží na systému Android nebo iOS. Nezávisle na tom, jakou streamovací službu používáte, si vždy vychutnáte skvělý zvuk.

Vkusný kruhový design. Neuvěřitelně pohodlné nošení

Vkusný kruhový design. Neuvěřitelně pohodlné nošení

Kruhový design těchto sluchátek je vskutku poutavý a navíc si můžete vybrat mezi tmavým a světlým provedením, aby sluchátka co nejlépe doplňovala váš styl. Silikonové kryty konců sluchátek v 6 velikostech a dva kryty z pěny Comply zaručují bezpečné a pohodlné nošení.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

4

Recenze

4
3
2

28/10/2023

Polska

Polska

Ověřený kupující

Świetne słuchawki, godne polecenia.

Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Výhody

Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum použití 2022-09-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum použití 2022-09-28

26/06/2023

Polska

Polska

Super i bardzo polecam

Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam

Výhody

Super dźwięk i super jakość

Nevýhody

Brak

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum použití 2022-05-26

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum použití 2022-05-26

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične ANC slušalke

Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.

Výhody

Design

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu