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  • Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.
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  • Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.
  • Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.
  • Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.
  • Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.
  • Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.
  • Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.
  • Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.
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  • Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.
  • Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.
  • Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.
  • Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.
  • Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.
  • Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.

Ukončeno

Pravá bezdrátová sluchátka

TAT2236WT/00

3.3
| (18) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Růžová
Růžová
Černá
Černá
Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.
Tato skutečně bezdrátová sluchátka odolná proti stříkající vodě a potu vás budou provázet všude! Nabíjecí pouzdro se vejde do kapsy u přiléhavých džín. Sluchátka do uší sedí ve vašem vnějším uchu, pokud nemáte rádi koncovky sluchátek v ušním kanálu.
Zobrazit všechny výhody

Mimořádně tenké pouzdro. Pohodlný tvar.

  • Sluchátka sedí ve vnějším uchu

  • Miniaturní nabíjecí pouzdro

  • Ochrana proti vodě IPX4

  • Až 18 hodin přehrávání

4 barvy. Design „hokejové hole“

6 hodin přehrávání. 15 minut nabíjení umožní další hodinu

Čistý zvuk s důraznými basy. 12mm neodymové reproduktory

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.3

z 5

18

Recenze

16/01/2023

Slovensko

Slovensko

Ověřený kupující

Uplna spokojnost

Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!

Výhody

Kvalita

Nevýhody

Chybajuci udaj o stave baterie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

23/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super

Jako zadovoljna... Slatka mala kutija i jako udobne slušalice... Buka je dosta umanjena.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

04/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super

Slušalice su odlične, jako lijepo stoje u uhu. Zvuk je čist tako da se ne treba ni preglasno slušati.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2236BK Potpuno bežične slušalice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2236BK Potpuno bežične slušalice

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu