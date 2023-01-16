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Ukončeno
TAT2236WT/00
Sluchátka sedí ve vnějším uchu
Miniaturní nabíjecí pouzdro
Ochrana proti vodě IPX4
Až 18 hodin přehrávání
3.3
z 5
18
Recenze
Mablko
16/01/2023
Slovensko
Ověřený kupující
Uplna spokojnost
Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!
Výhody
Kvalita
Nevýhody
Chybajuci udaj o stave baterie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Mustrica
23/09/2022
Hrvatska
Super
Jako zadovoljna... Slatka mala kutija i jako udobne slušalice... Buka je dosta umanjena.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Tami19
04/01/2022
Hrvatska
Super
Slušalice su odlične, jako lijepo stoje u uhu. Zvuk je čist tako da se ne treba ni preglasno slušati.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2236BK Potpuno bežične slušalice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2236BK Potpuno bežične slušalice