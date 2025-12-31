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TAT2100WT/00
Dostupné v
Malá sluchátka. Pohodlné nošení
Přirozený zvuk. Dynamické basy
Technologie 4 mikrofonů
Nabíjecí pouzdro kapesních rozměrů
Texturované koncovky SecureFit vám poskytnou lehčí a pohodlnější nošení sluchátek a zároveň vytvoří dobré utěsnění pro ještě lepší zvuk. Funkce jako Dynamic Bass vám umožní vychutnat si plnou sílu vašich oblíbených skladeb, i když posloucháte potichu.
Kompatibilita s nejnovějšími zařízeními Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a připojit se ke dvěma zařízením najednou. Podporovány jsou také funkce Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair.
Tato sluchátka se mohou pochlubit čtyřmi mikrofony, z nichž dva ve spolupráci s algoritmem umělé inteligence na redukci hluku zajišťují mimořádnou čistotu hovorů. I když budete v rušné kavárně, váš hlas bude znít jasně a osobu, se kterou hovoříte, nebude rušit okolní dění.
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