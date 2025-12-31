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Pravá bezdrátová sluchátka

TAT2100BK/00

Dostupné v

Light Blue
Light Blue
Pink
Pink
White
White
Černá
Černá
Poslouchejte celý den, užijte si nošení
Prožijte každý den se skutečně bezdrátovými sluchátky, která jsou lehčí, lépe sedí a mají skvělý zvuk. S nabíjecím pouzdrem kapesních rozměrů získáte až 36 hodin přehrávání a díky texturovaným koncovkám drží sluchátka pohodlně na místě.
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Poslouchejte celý den, užijte si nošení

  • Malá sluchátka. Pohodlné nošení

  • Přirozený zvuk. Dynamické basy

  • Technologie 4 mikrofonů

  • Nabíjecí pouzdro kapesních rozměrů

Skvělý zvuk ze sluchátek na každý den, která sedí jako ulitá

Texturované koncovky SecureFit vám poskytnou lehčí a pohodlnější nošení sluchátek a zároveň vytvoří dobré utěsnění pro ještě lepší zvuk. Funkce jako Dynamic Bass vám umožní vychutnat si plnou sílu vašich oblíbených skladeb, i když posloucháte potichu.

Vícebodové připojení Bluetooth® a snadné párování

Kompatibilita s nejnovějšími zařízeními Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a připojit se ke dvěma zařízením najednou. Podporovány jsou také funkce Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair.

Technologie 4 mikrofonů. Čistší hovory i na místech plných lidí.

Tato sluchátka se mohou pochlubit čtyřmi mikrofony, z nichž dva ve spolupráci s algoritmem umělé inteligence na redukci hluku zajišťují mimořádnou čistotu hovorů. I když budete v rušné kavárně, váš hlas bude znít jasně a osobu, se kterou hovoříte, nebude rušit okolní dění.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu