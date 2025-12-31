3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
TAMS1YL/00
Ringo Duo
Lehoučká sluchátka s ikonickým designem 80. let a výrazným moderním zvukem. Můžete je používat bezdrátově nebo s kabelem a díky černým, žlutým a oranžovým náušníkům si naplno vychutnáte retro atmosféru.
Výrazný zvuk. Retro vzhled
Poslouchejte bezdrátově nebo s kabelem
Až 26 hodin přehrávání
Kabel USB-C je součástí balení
Vzhled říká retro. Zvuk říká současnost. Tato sluchátka na uši s 40mm měniči vyladěnými na míru vám přinesou hřejivý zvuk s bohatými basy a čistými vokály. Poslouchejte bezdrátově, nebo je připojte pomocí dodaného kabelu USB-C.
Sluchátka Ringo Duo váží pouhých 80 g a lehounký hlavový most lze snadno upravit tak, aby dokonale padl. Získáte tři sady náhradních náušníků v černé, žluté a oranžové barvě, které můžete libovolně kombinovat.
Plné nabití přes USB-C trvá 2 hodiny a zajistí až 26 hodin přehrávání. Pokud potřebujete rychle doplnit energii, pouhých 15 minut nabíjení těchto sluchátek na uši vám poskytne dalších 6 hodin přehrávání.
Ocenění
Recenze