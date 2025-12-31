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TAMS1BK/00
Ringo Duo
Lehoučká sluchátka s ikonickým designem 80. let a působivým moderním zvukem. Můžete je používat bezdrátově i s kabelem a dodávají se s černými, žlutými a oranžovými náušníky, které dokonale podtrhnou jejich retro styl.
Působivý zvuk. Retro vzhled
Poslouchejte bezdrátově nebo s kabelem
Doba přehrávání až 26 hodin
Kabel USB-C je součástí balení
Vzhled vybízí k návratu v čase. Zvuk patří současnosti. Tato sluchátka na uši jsou vybavena speciálně vyladěnými 40 mm měniči, které přinášejí hřejivý zvuk s bohatými basy a čistými vokály. Poslouchejte bezdrátově nebo je připojte pomocí dodaného kabelu USB-C.
Sluchátka Ringo Duo váží pouhých 80 g a ultralehký hlavový most lze snadno nastavit tak, aby dokonale padl. Získáte tři sady náhradních náušníků v černé, žluté a oranžové barvě, takže je můžete kombinovat podle libosti, i když k sobě zrovna neladí.
Na plné nabití získáte až 26 hodin přehrávání, přičemž nabíjení přes USB-C trvá 2 hodiny. Pokud potřebujete rychle doplnit energii, stačí tato sluchátka na uši nabíjet pouhých 15 minut a získáte dalších 6 hodin přehrávání.
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