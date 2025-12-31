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  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
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  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
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  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.
  • Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.

Nové

Dětská bezdrátová sluchátka na uši

TAK6000PK/00

Dostupné v

Blue
Blue
Pink
Pink

Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.

Seznamte se se sluchátky navrženými pro bezpečný poslech a pravidelné změny stylu. Displeje ePaper na náušnících umožňují dětem použít fotografie a vytvořit si tak osobitý vzhled, který lze snadno měnit. Omezení hlasitosti chrání dětský sluch doma i na cestách.

Zobrazit všechny výhody

Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete věřit.

  • Bezdrátová sluchátka na uši

  • Hlasitost omezena na 85 dB

  • Přizpůsobitelný displej ePaper

  • Odolná a skládací

Pevná, odolná a skládací

Tato sluchátka jsou vyrobena z odolných, netoxických materiálů a navržena tak, aby zvládla náročné každodenní používání dětmi. Když je nepoužíváte, můžete je složit naplocho a snadno uložit do zásuvky. Můžete je také složit naplocho a směrem dovnitř, čímž vytvoříte kompaktní balíček, který se snadno vejde do kapes a tašek.

Aplikace Philips Headphones s rodičovskou kontrolou

Pomocí naší doprovodné aplikace lze nastavit časové limity přehrávání, aby děti neposlouchaly příliš dlouho. Aplikaci můžete také použít k přepnutí sluchátek z výchozího nastavení, ve kterém je hlasitost omezena na 75 dB, do cestovního režimu, který omezuje hlasitost na 85 dB.

Dlouhá výdrž baterie a snadné bezdrátové připojení

Od víkendové zábavy až po domácí úkoly – tato sluchátka zvládnou na plné nabití až 45 hodin přehrávání (nabíjení přes USB-C trvá 2 hodiny). Samostatné tlačítko BT na sluchátkách dětem usnadňuje párování s jejich zařízeními a vícebodové připojení jim umožňuje připojit se k více než jednomu zařízení současně.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Prohlášení o shodě EU

  • PDF soubor, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Uživatelská příručka

  • PDF soubor, 2.7 MB
  • 3 September 2026

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Upozornění

  1. Hlasitost je omezena na 75 dB v normálním režimu a 85 dB v cestovním režimu v souladu s normami EN 50332 pro bezpečný poslech.