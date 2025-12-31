3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Nové
TAK6000BL/00
Vzhled, který si zamilují. Zvuk, kterému můžete důvěřovat.
Seznamte se se sluchátky navrženými pro bezpečný poslech a pravidelné změny vzhledu. Displeje ePaper na mušlích umožňují dětem snadno měnit fotografie a přizpůsobit si tak vzhled sluchátek. Omezení hlasitosti chrání dětský sluch doma i na cestách.
Bezdrátová sluchátka na uši
Hlasitost omezena na 85 dB
Přizpůsobitelný displej ePaper
Odolná a skládací
Od rodinných fotografií a snímků domácích mazlíčků až po fotografie uměleckých děl – displeje ePaper na mušlích nabízejí dětem zábavný způsob, jak si přizpůsobit sluchátka bez použití samolepek. Stačí vybrat fotografii uloženou v mobilním zařízení a prostřednictvím naší doprovodné aplikace ji nahrát na displej. Po nahrání zůstane obrázek viditelný, i když jsou sluchátka vypnutá.
Tato sluchátka byla speciálně navržena tak, aby byla mimořádně bezpečná pro dětské uši. Pro poslech doma nebo při studiu je jejich hlasitost omezena na 75 dB. Při poslechu v hlučnějším prostředí mimo domov mohou rodiče pomocí aplikace Philips Headphones nastavit v cestovním režimu limit hlasitosti na 85 dB.*
Velká kulatá ovládací tlačítka na spodní straně náušníků usnadňují dětem používání těchto sluchátek a tečky na zadní straně hlavového mostu jim pomáhají poznat, jakým směrem si je nasadit. Polstrovaný hlavový most lze snadno nastavit a menší náušníky s měkkými polštářky z paměťové pěny se jemně přizpůsobují rostoucím uším, aby sluchátka pohodlně seděla.
Hlasitost je omezena na 75 dB v běžném režimu a na 85 dB v režimu na cesty v souladu s normami EN 50332 pro bezpečný poslech.