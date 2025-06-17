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TAH4209PK/00
Dostupné v
Lehká sluchátka na uši
Přirozený zvuk. Dynamické basy
Až 55 hodin přehrávání
Jasný zvuk hovorů
Tato sluchátka na uši jsou uzpůsobena pro každodenní pohodlí. Polstrovaný sluchátkový oblouk je tak lehký, že ho sotva ucítíte, a měkké náušníky lze snadno nastavit do ideální polohy. Oba náušníky jsou navíc polstrované paměťovou pěnou – čím častěji je budete nosit, tím více si je zamilujete.
Díky 32mm reproduktorům získáte skvělý zvuk a obstojnou pasivní izolaci hluku díky provedení, které skvěle padne uši. Pokud máte rádi hluboké basy, stačí si prostřednictvím aplikace Philips Headphones aktivovat funkci Dynamic Bass a poté si naplno vychutnat své oblíbené skladby, i když posloucháte při nízkých hlasitostech.
Díky výdrži, která pokryje až 55 hodin přehrávání vám tato bezdrátová sluchátka vystačí na spoustu playlistů. Prostřednictvím rozhraní USB-C se plně dobijí za pouhé 2 hodiny, zatímco 15minutové rychlodobití vám zajistí dostatek energie na další 2 hodiny přehrávání.
4.9
z 5
9
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
RudeLisi
17/06/2025
Polska
Najlepsze słuchawki, jakie miałam
Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.
Výhody
świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
23/05/2025
Polska
Ten produkt jest zajebisty
Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Artsiom21
05/11/2024
Polska
Philips TAH4209BL/00
Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe