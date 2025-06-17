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Všechny řady

  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
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  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
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  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
  • Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!

4000 seriesBezdrátová sluchátka na uši

TAH4209WT/00

4.9
| (9) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Hedvábně bílá
Hedvábně bílá
Modrá
Modrá
Růžová
Růžová
Černá
Černá
Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!
Díky až 55 hodinám přehrávání vám budou mezi jednotlivými nabitími tato bezdrátová sluchátka přes uši přinášet štěstí celé dny. Získáte skvělý zvuk, funkci Dynamic Bass pro hlubší basy i při nízké hlasitosti a při sledování videí můžete zapnout nastavení s nízkou latencí.
Zobrazit všechny výhody

Lehká, pohodlná, skládací a přitom hrají celé dny!

  • Lehká sluchátka na uši

  • Přirozený zvuk. Dynamické basy

  • Až 55 hodin přehrávání

  • Jasný zvuk hovorů

Tak lehká a pohodlná, že je můžete nosit celé hodiny

Tak lehká a pohodlná, že je můžete nosit celé hodiny

Tato sluchátka na uši jsou uzpůsobena pro každodenní pohodlí. Polstrovaný sluchátkový oblouk je tak lehký, že ho sotva ucítíte, a měkké náušníky lze snadno nastavit do ideální polohy. Oba náušníky jsou navíc polstrované paměťovou pěnou – čím častěji je budete nosit, tím více si je zamilujete.

Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech

Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech

Díky 32mm reproduktorům získáte skvělý zvuk a obstojnou pasivní izolaci hluku díky provedení, které skvěle padne uši. Pokud máte rádi hluboké basy, stačí si prostřednictvím aplikace Philips Headphones aktivovat funkci Dynamic Bass a poté si naplno vychutnat své oblíbené skladby, i když posloucháte při nízkých hlasitostech.

Až 55 hodin přehrávání. Nabíjení USB-C

Až 55 hodin přehrávání. Nabíjení USB-C

Díky výdrži, která pokryje až 55 hodin přehrávání vám tato bezdrátová sluchátka vystačí na spoustu playlistů. Prostřednictvím rozhraní USB-C se plně dobijí za pouhé 2 hodiny, zatímco 15minutové rychlodobití vám zajistí dostatek energie na další 2 hodiny přehrávání.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

9

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

17/06/2025

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, jakie miałam

Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.

Výhody

świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

23/05/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest zajebisty

Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

05/11/2024

Polska

Polska

Philips TAH4209BL/00

Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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