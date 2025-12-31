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Ukončeno

Sluchátka do uší s mikrofonem

TAE4105WT/00

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Basy duní
Vychutnejte si působivé basy ve všech svých skladbách. Tato sluchátka do uší pohodlně sedí a díky dálkovému ovládání na kabelu lze snadno pozastavit seznam skladeb. To se hodí, když zazvoní telefon právě ve chvíli, kdy se ve vaší oblíbené skladbě schyluje k nejlepšímu!
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Basy duní

  • 10mm reproduktory / uzavřená

  • Do uší

  • Bílá

Bohaté basy. Čistý zvuk

Jaký by to byl život na cestách bez vašich oblíbených skladeb? Tato sluchátka přinášejí silné, výrazné basy z výkonných, 10mm neodymových reproduktorů a pohodlný poslech ze sluchátek, co dokonale padnou.

Nechejte se rozvibrovat hudbou v opravdovém pohodlí

Oválný zvukovod a tři velikosti vyměnitelných pogumovaných krytů na koncích sluchátek umožňují, že sluchátka pohodlně padnou. Vychutnejte si každou sekundu melodií, které milujete.

Integrované ovládání. Snadné ovládání hudby a hovorů

Přijměte hovor. Pozastavte přehrávání hudby. To vše, aniž byste se museli dotknout smartphonu. Pravoúhlý konektor vám pomůže udržet sluchátka zapojená do chytrého zařízení, i když máte telefon právě v kapse.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu