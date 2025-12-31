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Ukončeno
TAE4105BK/00
10mm reproduktory / uzavřená
Do uší
Černá
Jaký by to byl život na cestách bez vašich oblíbených skladeb? Tato sluchátka přinášejí silné, výrazné basy z výkonných, 10mm neodymových reproduktorů a pohodlný poslech ze sluchátek, co dokonale padnou.
Oválný zvukovod a tři velikosti vyměnitelných pogumovaných krytů na koncích sluchátek umožňují, že sluchátka pohodlně padnou. Vychutnejte si každou sekundu melodií, které milujete.
Přijměte hovor. Pozastavte přehrávání hudby. To vše, aniž byste se museli dotknout smartphonu. Pravoúhlý konektor vám pomůže udržet sluchátka zapojená do chytrého zařízení, i když máte telefon právě v kapse.
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