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Ukončeno
Břity V-Track Precision PRO
Hlavy Flex s otáčením v pěti směrech
Kroužky SkinGlide
Přesný zastřihovač SmartClick
Pro dokonale hladké oholení. Patentované břity V-Track Precision PRO zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, a to i u třídenního strniště, u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů a vaši pokožku zanechá ve skvělém stavu.
72 samoostřicích břitů. 151 000 střihů za minutu. Žádné neoholené vousy - ať už rostou v jakémkoliv směru.
Vychutnejte si pohodlnější holení s kroužky SkinGlide potaženými mikroskopickými kuličkami, které zabraňují tření. Tisíce mikrokuliček z materiálu připomínajícího sklo redukují tření a odpor povrchu mezi holicím strojkem a pokožkou. To strojku zajišťuje plynulý snadný pohyb a pomáhá chránit před podrážděním pokožky.
Ocenění
4.8
z 5
19
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Tonicek
12/07/2018
Česká republika
Holící strojek Star Wars je jedinečný.
Super dizajn, skvěle padne do ruky. Výkon je ok, oholí vše čeho se dotkne. Má tichý provoz, který nikoho neruší. V podstatě doporučuji všem.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
PieterG49
16/06/2021
Polska
zbawienie dla nielubiących się golić.
Maszynki używam głównie na sucho. Bo taki był mój zamiar przed zakupem. Bardzo nie przepadam za goleniem, bo mam gęsty twardy, szybko odrastający zarost. Maszynka dla mnie jest rewelacyjna. Można się golić nawet z 3 dniowym zarostem, ale wtedy więcej czasu trzeba poświęcić. W moim wypadku czasami muszę się golić 2 razy dziennie, bo po porannym goleniu pod wieczór mam już dość wyraźny twardy i ostry zarost. Maszynka pomaga mi utrzymać twarz w idealnym stanie, bez zadrapań, zacięć i podrażnień.
Výhody
1 miesiąć pracy na 1 ładowaniu, realne finansowe oszczędności na goleniu, brak kosmetyków do golenia, jednorazówek, zużycia wody
Nevýhody
jak na razie nie znalazłem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Janusz z Kalisza
29/12/2019
Polska
Ověřený kupující
Prawie doskonałe golenie
Gorąco polecam, jestem wieloletnim użytkownikiem różnych maszynek do golenia, ale ta jest najlepsza.
Výhody
Szybki ładowanie
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů ve srovnání s jeho předchůdcem