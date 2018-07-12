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  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
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  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
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  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
  • Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky

Ukončeno

Shaver series 7000Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

SW7700/67

4.8
| (19) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt

3 Ocenění

Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky
Ovládněte sílu břitů V-Track PRO a vyzrajte i na delší vousy. 72 samoostřicích břitů V-Track PRO ve tvaru písmene V oholí bez nepříjemného tahání i třídenní strniště.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Pociťte sílu břitů V-Track Pro!

Ochrana při holení, minimální podráždění pokožky

  • Břity V-Track Precision PRO

  • Hlavy Flex s otáčením v pěti směrech

  • Kroužky SkinGlide

  • Přesný zastřihovač SmartClick

Břity V-Track Precision PRO pro nejlepší oholení třídenního strniště

Břity V-Track Precision PRO pro nejlepší oholení třídenního strniště

Pro dokonale hladké oholení. Patentované břity V-Track Precision PRO zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, a to i u třídenního strniště, u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů a vaši pokožku zanechá ve skvělém stavu.

72 rotačních břitů zachytí a oholí vousy ze všech úhlů

72 rotačních břitů zachytí a oholí vousy ze všech úhlů

72 samoostřicích břitů. 151 000 střihů za minutu. Žádné neoholené vousy - ať už rostou v jakémkoliv směru.

Kroužky SkinGlide s povrchem zabraňujícím tření pro plynulý pohyb

Kroužky SkinGlide s povrchem zabraňujícím tření pro plynulý pohyb

Vychutnejte si pohodlnější holení s kroužky SkinGlide potaženými mikroskopickými kuličkami, které zabraňují tření. Tisíce mikrokuliček z materiálu připomínajícího sklo redukují tření a odpor povrchu mezi holicím strojkem a pokožkou. To strojku zajišťuje plynulý snadný pohyb a pomáhá chránit před podrážděním pokožky.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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4.8

z 5

19

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

12/07/2018

Česká republika

Česká republika

Holící strojek Star Wars je jedinečný.

Super dizajn, skvěle padne do ruky. Výkon je ok, oholí vše čeho se dotkne. Má tichý provoz, který nikoho neruší. V podstatě doporučuji všem.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

16/06/2021

Polska

Polska

zbawienie dla nielubiących się golić.

Maszynki używam głównie na sucho. Bo taki był mój zamiar przed zakupem. Bardzo nie przepadam za goleniem, bo mam gęsty twardy, szybko odrastający zarost. Maszynka dla mnie jest rewelacyjna. Można się golić nawet z 3 dniowym zarostem, ale wtedy więcej czasu trzeba poświęcić. W moim wypadku czasami muszę się golić 2 razy dziennie, bo po porannym goleniu pod wieczór mam już dość wyraźny twardy i ostry zarost. Maszynka pomaga mi utrzymać twarz w idealnym stanie, bez zadrapań, zacięć i podrażnień.

Výhody

1 miesiąć pracy na 1 ładowaniu, realne finansowe oszczędności na goleniu, brak kosmetyków do golenia, jednorazówek, zużycia wody

Nevýhody

jak na razie nie znalazłem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

29/12/2019

Polska

Polska

Ověřený kupující

Prawie doskonałe golenie

Gorąco polecam, jestem wieloletnim użytkownikiem różnych maszynek do golenia, ale ta jest najlepsza.

Výhody

Szybki ładowanie

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

  1. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů ve srovnání s jeho předchůdcem