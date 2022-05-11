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Ukončeno
Břity V-Track Precision PRO
Hlavy s 8 směry detekce křivek
Režim Turbo+
Přesný zastřihovač SmartClick
Pro dokonale hladké oholení. Patentované břity V-Track Precision PRO zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, a to i u třídenního strniště, u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů a vaši pokožku zanechá ve skvělém stavu.
72 samoostřicích břitů. 151 000 střihů za minutu. Žádné neoholené vousy - ať už rostou v jakémkoliv směru.
Sledujte každý obrys své tváře a krku pomocí hlav s 8 směry detekce křivek. Zachytíte tak o 20 % více vousů při každém tahu. To vám zajistí mimořádně důkladné a hladké oholení.
Ocenění
4.8
z 5
18
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
mopet
11/05/2022
Česká republika
Výborné oholení, rychlé dodání náhradních hlavic
Strojek Philips používám již mnoho let. Jsem maximálně spokojený s kvalitou oholení. Strojek má bezproblémový chod, skvěle zvládá suché i mokré holení bez podráždění pokožky. V případě, že strojek ohlásí potřebu výměny hlavic, tak jejich následné objednání a dodání je snadné a rychlé.
Výhody
Výborné oholení, rychlé dodání náhradních hlavic
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
charles
01/03/2019
Česká republika
velmi velká výdrž na baterii
velmi dobře oholí a velmi velkou výdrž na baterii a má snadnou údržbu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
RMNV
10/01/2018
Česká republika
Kvalitní holící strojek.
Velká spokojenost, splnilo moje očekávání. Doporučuji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů ve srovnání s jeho předchůdcem
Oholí o 20 % více vousů ve srovnání s jeho předchůdcem
O 20 % vyšší výkon – proti používání s vypnutým režimem Turbo+