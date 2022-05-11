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  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
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  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
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  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
  • Účinné a hladké oholení, skvělý komfort

Ukončeno

Shaver series 5000Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

SW6700/14

4.8
| (18) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

3 Ocenění

Účinné a hladké oholení, skvělý komfort
Už žádné tahání při holení. S břity V-Track PRO vyzrajte i na delší vousy. 72 samoostřicích břitů V-Track PRO ve tvaru písmene V oholí bez nepříjemného tahání i třídenní strniště.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Pociťte sílu břitů V-Track Pro!

Účinné a hladké oholení, skvělý komfort

  • Břity V-Track Precision PRO

  • Hlavy s 8 směry detekce křivek

  • Režim Turbo+

  • Přesný zastřihovač SmartClick

Břity V-Track Precision PRO pro nejlepší oholení třídenního strniště

Břity V-Track Precision PRO pro nejlepší oholení třídenního strniště

Pro dokonale hladké oholení. Patentované břity V-Track Precision PRO zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, a to i u třídenního strniště, u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů a vaši pokožku zanechá ve skvělém stavu.

72 rotačních břitů zachytí a oholí vousy ze všech úhlů

72 rotačních břitů zachytí a oholí vousy ze všech úhlů

72 samoostřicích břitů. 151 000 střihů za minutu. Žádné neoholené vousy - ať už rostou v jakémkoliv směru.

Hlavy se pohybují v 8 různých směrech, aby docílily skvělého výsledku

Hlavy se pohybují v 8 různých směrech, aby docílily skvělého výsledku

Sledujte každý obrys své tváře a krku pomocí hlav s 8 směry detekce křivek. Zachytíte tak o 20 % více vousů při každém tahu. To vám zajistí mimořádně důkladné a hladké oholení.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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4.8

z 5

18

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Výborné oholení, rychlé dodání náhradních hlavic

Strojek Philips používám již mnoho let. Jsem maximálně spokojený s kvalitou oholení. Strojek má bezproblémový chod, skvěle zvládá suché i mokré holení bez podráždění pokožky. V případě, že strojek ohlásí potřebu výměny hlavic, tak jejich následné objednání a dodání je snadné a rychlé.

Výhody

Výborné oholení, rychlé dodání náhradních hlavic

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

01/03/2019

Česká republika

Česká republika

velmi velká výdrž na baterii

velmi dobře oholí a velmi velkou výdrž na baterii a má snadnou údržbu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

10/01/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní holící strojek.

Velká spokojenost, splnilo moje očekávání. Doporučuji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

  1. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů ve srovnání s jeho předchůdcem

  2. Oholí o 20 % více vousů ve srovnání s jeho předchůdcem

  3. O 20 % vyšší výkon – proti používání s vypnutým režimem Turbo+