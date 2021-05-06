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Ukončeno
SHQ1400LF/00
Dostupné v
Vhodná pro venkovní použití
Omyvatelný
Odolná vůči potu a vodě
Sluchátka do uší
Přizpůsobte si nošení. Vyberte si mezi typy za ucho, do ucha nebo ploutve, aby vám sluchátka pevně držela v uchu a vy se mohli volně hýbat.
Vychutnejte si kvalitní zvuk, který nepotlačuje svět kolem vás. Otevřená akustická konstrukce propouští okolní zvuky, takže máte přehled o svém okolí a můžete trénovat bezpečněji venku.
Design pro zajištění odolnosti a pevnosti. Kabel potažený kevlarem je chráněn před potrháním a prasknutím a vydrží i náročný trénink.
3.7
z 5
3
Recenze
supermario4ever
06/05/2021
Magyarország
Kiváló ár-érték arány
Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Výhody
Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Iwan
18/11/2019
Україна
Чудові спортивні навушники
Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
MaciekMM
21/09/2018
Polska
Zawiodłem się.
Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki