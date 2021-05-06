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Ukončeno

ActionFitSportovní sluchátka

SHQ1400CL/00

3.7
| (3) Recenze

Dostupné v

Limetková žlutá
Limetková žlutá
Limetkově žlutá a bílá
Limetkově žlutá a bílá
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Sportovní sluchátka Philips Actionfit RunWild vás přinutí zlepšit své osobní výkony. Jsou lehounká a vodotěsná a lze je přizpůsobit svým potřebám. Vysoce výkonné reproduktory vám navíc zprostředkují hluboké basy a udrží vaše tělo v pohybu.
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Sportovní sluchátka do uší s možností přizpůsobení

POSUŇTE SVÉ LIMITY

  • Vhodná pro venkovní použití

  • Omyvatelný

  • Odolná vůči potu a vodě

  • Sluchátka do uší

Přizpůsobte si nošení podle sebe ve stylu za ucho, do ucha nebo ploutve

Přizpůsobte si nošení podle sebe ve stylu za ucho, do ucha nebo ploutve

Přizpůsobte si nošení. Vyberte si mezi typy za ucho, do ucha nebo ploutve, aby vám sluchátka pevně držela v uchu a vy se mohli volně hýbat.

Otevřená konstrukce nechá zvuk pronikat dovnitř pro lepší povědomí a bezpečnost

Otevřená konstrukce nechá zvuk pronikat dovnitř pro lepší povědomí a bezpečnost

Vychutnejte si kvalitní zvuk, který nepotlačuje svět kolem vás. Otevřená akustická konstrukce propouští okolní zvuky, takže máte přehled o svém okolí a můžete trénovat bezpečněji venku.

Kabel vyztužený Kevlarem® pro maximální odolnost

Kabel vyztužený Kevlarem® pro maximální odolnost

Design pro zajištění odolnosti a pevnosti. Kabel potažený kevlarem je chráněn před potrháním a prasknutím a vydrží i náročný trénink.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.7

z 5

3

Recenze

4
3
2

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Výhody

Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

18/11/2019

Україна

Україна

Чудові спортивні навушники

Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

21/09/2018

Polska

Polska

Zawiodłem się.

Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu