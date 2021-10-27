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Ukončeno
SHL3175WT/00
40mm reproduktory / uzavřená
Přes uši
Měkké polstrování sluchátek
Kompaktní skládací
40mm neodymové reproduktory vytvářející skvělé basy
Výkonné basy, které vylepší zážitek z poslechu. Nenechte se zmást jejich uhlazeným designem. Speciálně navržený basový průduch a vyladěné drivery vytvářejí mimořádně nízké koncové frekvence, které sluchátkům zajišťují jedinečný typický zvuk Bass+. Samostatná akustická hlasitost zajišťuje vysoce konzistentní basový výkon při každé produkci.
Jedinečný kompaktní skládací design vám zajistí ty nejlepší možnosti na cestách. Sluchátka je možné složit rovně nebo naplocho a zajistit tak jejich snadnou přenosnost a skladování.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
hgabor84
27/10/2021
Magyarország
Ez profi!
Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.
Výhody
Kiváló termék, ahogy ismertettem.
Nevýhody
Nincs ilyen.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal