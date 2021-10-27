VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+
  • Zažijte BASS+

Ukončeno

BASS+Sluchátka s mikrofonem

SHL3175BK/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Zažijte BASS+
Sluchátka Philips BASS+ přináší hluboké, silné basy zpět do vaší hudby. Tato sluchátka přes uši s výkonnými tepajícími basy v elegantním a odolném provedení jsou určena těm, kdo potřebují hlubší basy bez nadbytečného objemu.
Zobrazit všechny výhody

Zažijte BASS+

  • 40mm reproduktory / uzavřená

  • Přes uši

  • Měkké polstrování sluchátek

  • Kompaktní skládací

40mm neodymové reproduktory

40mm neodymové reproduktory

40mm neodymové reproduktory vytvářející skvělé basy

Hluboké silné basy, které cítíte

Hluboké silné basy, které cítíte

Výkonné basy, které vylepší zážitek z poslechu. Nenechte se zmást jejich uhlazeným designem. Speciálně navržený basový průduch a vyladěné drivery vytvářejí mimořádně nízké koncové frekvence, které sluchátkům zajišťují jedinečný typický zvuk Bass+. Samostatná akustická hlasitost zajišťuje vysoce konzistentní basový výkon při každé produkci.

Poskládají se do kompaktní podoby kvůli snadnému skladování a přenášení

Poskládají se do kompaktní podoby kvůli snadnému skladování a přenášení

Jedinečný kompaktní skládací design vám zajistí ty nejlepší možnosti na cestách. Sluchátka je možné složit rovně nebo naplocho a zajistit tak jejich snadnou přenosnost a skladování.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

27/10/2021

Magyarország

Magyarország

Ez profi!

Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.

Výhody

Kiváló termék, ahogy ismertettem.

Nevýhody

Nincs ilyen.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu