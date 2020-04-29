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SHK2000PK/00
Dostupné v
30mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Růžová a nachová
Hlasitost omezena na < 85 dB
Jednoduchý ergonomický sluchátkový oblouk je plně nastavitelný, aby pohodlně seděl na hlavě každého dítěte a rostl spolu s ním.
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a čistou, vyváženou kvalitu zvuku.
Díky provedení bez šroubování a odolnému designu lze části sluchátek snadno sundat a zaklapnout zpět na místo.
4.8
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
29/04/2020
Polska
Atrakcyjne
Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Ronin84
23/04/2020
Polska
Zaměstnanec společnosti Philips
Super
[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.
Výhody
kolorystyka ,jakość
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
pawlos
23/04/2020
Polska
Zaměstnanec společnosti Philips
dziewczęce brzmienie
[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)
Výhody
kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHK2000PK Słuchawki dla dzieci