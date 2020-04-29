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Sluchátka pro děti

SHK2000BL/00

4.8
| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Modrá
Modrá
Růžovo nachová
Růžovo nachová
Nejlepší společník pro děti
Správná sluchátka, která poskytnou milovníkům hudby spoustu zvuku. Čisté basy a hravý design jsou přizpůsobeny rostoucím dětem a sluchátka jsou dostatečně pevná, aby zvládla každou situaci. S hlasitostí 85 dB je hudba zábavná, ale zároveň bezpečná.
Zobrazit všechny výhody

Šité na míru dětem, omezená maximální hlasitost

Nejlepší společník pro děti

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Modrá a zelená

  • Hlasitost omezena na &lt; 85 dB

Ergonomický nastavitelný sluchátkový oblouk roste spolu s dítětem

Ergonomický nastavitelný sluchátkový oblouk roste spolu s dítětem

Jednoduchý ergonomický sluchátkový oblouk je plně nastavitelný, aby pohodlně seděl na hlavě každého dítěte a rostl spolu s ním.

32mm neodymové vinutí reproduktorů poskytuje čistý, vyvážený zvuk

32mm neodymové vinutí reproduktorů poskytuje čistý, vyvážený zvuk

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a čistou, vyváženou kvalitu zvuku.

Provedení bez šroubování a odolný design pro intenzivní přehrávání

Provedení bez šroubování a odolný design pro intenzivní přehrávání

Díky provedení bez šroubování a odolnému designu lze části sluchátek snadno sundat a zaklapnout zpět na místo.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Atrakcyjne

Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Zaměstnanec společnosti Philips

Super

[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.

Výhody

kolorystyka ,jakość

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Zaměstnanec společnosti Philips

dziewczęce brzmienie

[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)

Výhody

kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu