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Ukončeno
SHE3905SL/00
Stříbrná
Nástavce se dodávají ve 3 velikostech, malé, střední a velké, a umožňují tak přizpůsobivé dokonalé padnutí.
Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů – jednoduše tak budete neustále ve spojení s tím, co je pro vás nejdůležitější.
Kompaktní efektivní reproduktory pohodlně sedí a zajišťují přesný zvuk s bohatými basy, ideální pro pohodlný poslech.
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