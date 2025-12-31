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  • Hluboké basy
  • Hluboké basy
  • Hluboké basy
  • Hluboké basy
  • Hluboké basy
  • Hluboké basy
  • Hluboké basy
  • Hluboké basy

Ukončeno

Sluchátka do uší s mikrofonem

SHE3905BK/00

Dostupné v

Bílá
Bílá
Pozlacený
Pozlacený
Stříbrná
Stříbrná
Černá
Černá
Hluboké basy
Dopřejte si hudbu a hovory ve vyšší zvukové kvalitě. Oválné trubicové vložky mají 3 velikosti pro optimální uchycení a hluboké basy. Vakuově pokovované kryty se pyšní elegantním designem. Integrovaný mikrofon a ovládání usnadňuje hovory handsfree.
Zobrazit všechny výhody

Oválné zvukovody zajišťují lepší zvuk hudby a hovorů

Hluboké basy

  • Černá

Měkké silikonové náušníky ve 3 velikostech pro maximální pohodlnost

Měkké silikonové náušníky ve 3 velikostech pro maximální pohodlnost

Nástavce se dodávají ve 3 velikostech, malé, střední a velké, a umožňují tak přizpůsobivé dokonalé padnutí.

Integrovaný mikrofon a ovládání umožňují snadné přepínání mezi hudbou a hovory

Integrovaný mikrofon a ovládání umožňují snadné přepínání mezi hudbou a hovory

Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů – jednoduše tak budete neustále ve spojení s tím, co je pro vás nejdůležitější.

Kompaktní efektivní reproduktory pro silný zvuk a bohaté basy

Kompaktní efektivní reproduktory pro silný zvuk a bohaté basy

Kompaktní efektivní reproduktory pohodlně sedí a zajišťují přesný zvuk s bohatými basy, ideální pro pohodlný poslech.

Technické specifikace

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