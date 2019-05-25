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  • Mocné beaty, důrazné basy
  • Mocné beaty, důrazné basy
  • Mocné beaty, důrazné basy
  • Mocné beaty, důrazné basy
  • Mocné beaty, důrazné basy
  • Mocné beaty, důrazné basy
  • Mocné beaty, důrazné basy
  • Mocné beaty, důrazné basy
  • Mocné beaty, důrazné basy
  • Mocné beaty, důrazné basy

Ukončeno

Sluchátka

SHE3700BK/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Růžová
Růžová
Světle modrá
Světle modrá
Černá
Černá
Červená
Červená
Mocné beaty, důrazné basy
Sluchátka do uší Philips MyJam Vibes s mimořádně malou konstrukcí a silnými basy jsou vybavena oválnými trubicovými vložkami pro větší pohodlí a vakuově pokovovaným povrchem pro elegantní vzhled a mimořádnou ochranu.
Zobrazit všechny výhody

Kompaktní design s vakuově pokovovanou ochranou

Mocné beaty, důrazné basy

  • 8,6mm reproduktory / uzavřená

  • Do uší

3 vyměnitelné gumové náušníky nabízejí optimální velikost

3 vyměnitelné gumové náušníky nabízejí optimální velikost

Náušníky se dodávají ve 3 velikostech: malé, střední a velké, aby každému dokonale padly.

Zářivý, barevný povrch vypadá elegantně a plní i ochrannou funkci

Zářivý, barevný povrch vypadá elegantně a plní i ochrannou funkci

Vysoce kvalitní, lesklý a barevný povrch dodává sluchátkům elegantní vzhled a navíc má i ochrannou funkci.

Silné basy a čistý zvuk díky výkonným reproduktorům

Silné basy a čistý zvuk díky výkonným reproduktorům

Domácí sluchátka do uší Philips Vibes s výkonnými reproduktory v kompaktním provedení. Dokonale padnou a poskytnou vám čistý zvuk a dunivé basy.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

25/05/2019

Slovenija

Slovenija

odličen

Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3700BL Slušalke

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3700BL Slušalke

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu