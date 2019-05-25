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Ukončeno
SHE3700BK/00
8,6mm reproduktory / uzavřená
Do uší
Náušníky se dodávají ve 3 velikostech: malé, střední a velké, aby každému dokonale padly.
Vysoce kvalitní, lesklý a barevný povrch dodává sluchátkům elegantní vzhled a navíc má i ochrannou funkci.
Domácí sluchátka do uší Philips Vibes s výkonnými reproduktory v kompaktním provedení. Dokonale padnou a poskytnou vám čistý zvuk a dunivé basy.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3700BL Slušalke
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3700BL Slušalke