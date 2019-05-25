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Ukončeno
SHE3700PK/00
Mocné beaty, důrazné basy
Sluchátka do uší Philips Vibes s mimořádně malou konstrukcí a silnými basy jsou vybaveny oválnými trubicovými vložkami pro větší pohodlí a vakuově pokovovaným povrchem pro elegantní vzhled a mimořádnou ochranu.
8,6mm reproduktory / uzavřená
Do uší
Vysoce kvalitní, lesklý a barevný povrch dodává sluchátkům elegantní vzhled a navíc má i ochrannou funkci.
Náušníky se dodávají ve 3 velikostech: malé, střední a velké, aby každému dokonale padly.
Mimořádně malá sluchátka vám padnou přesně do uší a utěsní je tak dobře, že zablokují okolní hluk.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3700BL Slušalke
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3700BL Slušalke