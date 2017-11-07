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Ukončeno
SHE3010WT/00
Dostupné v
14,8mm reproduktory / otevřená
Sluchátka do uší
Měkká, pružná část chrání kabelové spojení před poškozením, které by jinak mohlo nastat v důsledku opakovaného ohýbání.
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší kvalitu zvuku.
Průhledné pogumované tělo sluchátek se přesně vytvaruje podle ucha a zajišťuje pohodlný poslech.
4.3
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
olaola
07/11/2017
Polska
Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu
To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3010BK Słuchawki douszne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3010BK Słuchawki douszne
Jacek01
07/07/2016
Polska
W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)
Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3010BK Słuchawki douszne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3010BK Słuchawki douszne
sorinelsvs
03/02/2017
România
Raport pret/calitate decent
Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular