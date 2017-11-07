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  • Mimořádné basy
  • Mimořádné basy
  • Mimořádné basy
  • Mimořádné basy
  • Mimořádné basy

Ukončeno

Sluchátka do uší

SHE3010WT/00

4.3
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Tmavě azurová
Tmavě azurová
Zelená
Zelená
Černá
Černá
Mimořádné basy
Sluchátka Philips SHE3010 s měkkými náušníky netlačí a pohodlně sedí. Jsou k dostání v živých, atraktivních barvách, které se hodí k vašemu stylu.
Zobrazit všechny výhody

Díky měkkému tělu dokonale padnou

Mimořádné basy

  • 14,8mm reproduktory / otevřená

  • Sluchátka do uší

Design Flexi-Grip pro odolnost

Měkká, pružná část chrání kabelové spojení před poškozením, které by jinak mohlo nastat v důsledku opakovaného ohýbání.

Neodymové magnety zlepšují výkon basů a citlivost

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší kvalitu zvuku.

Měkké tělo zajistí, že vám pohodlně padnou

Průhledné pogumované tělo sluchátek se přesně vytvaruje podle ucha a zajišťuje pohodlný poslech.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

07/11/2017

Polska

Polska

Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu

To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3010BK Słuchawki douszne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3010BK Słuchawki douszne

07/07/2016

Polska

Polska

W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)

Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3010BK Słuchawki douszne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3010BK Słuchawki douszne

03/02/2017

România

România

Raport pret/calitate decent

Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu