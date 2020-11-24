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Ukončeno

1000 seriesSluchátka do uší s mikrofonem

SHE2405PP/00

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Růžovo nachová
Růžovo nachová
Černá
Černá
Rozjeďte to podle svého
Okořeňte si den ostrým beatem. Tato sluchátka do uší jsou k dispozici ve čtyřech jasných barevných provedeních a pyšní se průsvitným krytem reproduktoru s barevně odstupňovanými kabely. Proč splynout s davem, když jste se narodili, abyste vynikli?
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Rozjeďte to podle svého

  • 8,6mm reproduktory / uzavřená

  • integrovaný mikrofon

  • Růžová a nachová

  • Do uší

Jasné barevně odstupňované kabely. Průsvitný kryt reproduktoru

S jasnými, barevně odstupňovanými kabely a průsvitným krytem reproduktoru budete vidět i slyšet.

8,6mm neodymové reproduktory. Čistý a zřetelný zvuk

8,6 mm neodymové reproduktory poskytují čistý a zřetelný zvuk.

Oválná akustická trubice. Pohodlí a pasivní izolace hluku

Díky oválným zvukovodům těchto sluchátek do uší se u hudby můžete odvázat naplno a současně se cítit pohodlně. Získáte maximální pasivní izolaci hluku a tři velikosti vyměnitelných pogumovaných krytů na konce sluchátek, díky kterým vám dokonale padnou.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Dobre i tanie

Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!

Výhody

Cena, jakość dźwięku, wygoda

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Jakość/Cena

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam

Výhody

Dźwięk, Design

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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