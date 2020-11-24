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Ukončeno
SHE2405PP/00
Dostupné v
8,6mm reproduktory / uzavřená
integrovaný mikrofon
Růžová a nachová
Do uší
S jasnými, barevně odstupňovanými kabely a průsvitným krytem reproduktoru budete vidět i slyšet.
8,6 mm neodymové reproduktory poskytují čistý a zřetelný zvuk.
Díky oválným zvukovodům těchto sluchátek do uší se u hudby můžete odvázat naplno a současně se cítit pohodlně. Získáte maximální pasivní izolaci hluku a tři velikosti vyměnitelných pogumovaných krytů na konce sluchátek, díky kterým vám dokonale padnou.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Výhody
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Výhody
Dźwięk, Design
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem