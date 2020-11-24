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Ukončeno
SHE2405BK/00
Dostupné v
Rozjeďte to podle svého
Okořeňte si den ostrým beatem. Tato sluchátka do uší jsou k dispozici ve čtyřech jasných barevných provedeních a pyšní se průsvitným krytem reproduktoru s barevně odstupňovanými kabely. Proč splynout s davem, když jste se narodili, abyste vynikli?
8,6mm reproduktory / uzavřená
integrovaný mikrofon
Černá
Do uší
S jasnými, barevně odstupňovanými kabely a průsvitným krytem reproduktoru budete vidět i slyšet.
8,6 mm neodymové reproduktory poskytují čistý a zřetelný zvuk.
Už žádné nepříjemné ozvěny při telefonování. Díky odstranění akustické ozvěny bude vaše spojení vždy čisté a bez rušení.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Výhody
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Datum použití 2020-07-24
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Datum použití 2020-07-24
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Výhody
Dźwięk, Design
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Datum použití 2019-03-23
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Datum použití 2019-03-23