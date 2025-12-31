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Ukončeno
SHE2305WT/00
Dostupné v
12,2mm reproduktory / otevřená, do uší
integrovaný mikrofon
Bílá
Mimořádně komfortní
S jasnými, barevně odstupňovanými kabely a průsvitným krytem reproduktoru budete vidět i slyšet. 12,2mm neodymové reproduktory poskytují čistý a zřetelný zvuk a výrazné basy.
Oválný tvar těchto lehkých sluchátek do uší umožňuje, abyste se u hudby mohli naplno odvázat a zůstat při tom v pohodlí.
Zabudovaný dálkový ovladač usnadňuje příjem hovorů či pozastavení přehrávané hudby. To vše bez nutnosti dotýkat se smartphonu. Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zaručuje čistý zvuk, když mluvíte.
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