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Ukončeno

Sluchátka do uší s mikrofonem

SHE2305PP/00

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Růžovo nachová
Růžovo nachová
Černá
Černá
Všechny oči budou upřené na vás
Rozjeďte svou hudbu, ať jdete kamkoli. Tato sluchátka do uší jsou k dispozici ve čtyřech jasných barevných provedeních a pyšní se průsvitným krytem reproduktoru s barevně odstupňovanými kabely. Proč splynout s davem, když jste se narodili, abyste vynikli?
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Všechny oči budou upřené na vás

  • 12,2mm reproduktory / otevřená, do uší

  • integrovaný mikrofon

  • Růžová a nachová

  • Mimořádně komfortní

Jasné barevně odstupňované kabely. Průsvitný kryt reproduktoru

S jasnými, barevně odstupňovanými kabely a průsvitným krytem reproduktoru budete vidět i slyšet. 12,2mm neodymové reproduktory poskytují čistý a zřetelný zvuk a výrazné basy.

Lehká oválná sluchátka do uší zaručují pohodlí

Oválný tvar těchto lehkých sluchátek do uší umožňuje, abyste se u hudby mohli naplno odvázat a zůstat při tom v pohodlí.

Dálkové ovládání na kabelu. Snadné přepínání mezi hudbou a hovory

Zabudovaný dálkový ovladač usnadňuje příjem hovorů či pozastavení přehrávané hudby. To vše bez nutnosti dotýkat se smartphonu. Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zaručuje čistý zvuk, když mluvíte.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu