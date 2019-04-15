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  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk

Ukončeno

Bluetooth sluchátka

SHB5250WT/00

3.2
| (5) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk
Sluchátka Philips MyJam FreshTones BT disponují 14,2mm reproduktory pro důrazné basy a pohodlně padnoucí konstrukcí kolem uší. Vychutnejte si na cestách volnost bezdrátové technologie.
Zobrazit všechny výhody

Konstrukce pohodlně padne na uši

Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk

  • 14,2mm reproduktory / otevřená

  • Sluchátka do uší

  • Plochý kabel

Ochrana kabelu Flexi-Grip zlepšuje odolnost a propojitelnost.

Při použití kabelu pogumovaného ochranným materiálem Flexi-Grip mezi sluchátky a kabelem je propojení chráněno před poškozením při opakovaném ohýbání a má tak delší životnost.

14,2mm reproduktory pro výrazný zvuk a silné basy

14,2mm reproduktory pro výrazný zvuk a silné basy

Kvalitní 14,2mm reproduktory s basovým otvorem na sluchátkách pro silné basy.

Silné magnety zlepšují výkon basů

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.2

z 5

5

Recenze

2

15/04/2019

România

România

Raport excelent pret-performanta

Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB5250BK Cască Bluetooth

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB5250BK Cască Bluetooth

26/03/2018

Polska

Polska

Moje pierwsze słuchawki bluetooth

W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

27/08/2017

Polska

Polska

Wypadają z ucha.

Nieźle grają, niestety ergonomia słaba. Wypadają z ucha, połączenie z telefonem się urywa. Nie dla sportowców.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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