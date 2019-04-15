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Ukončeno
SHB5250BK/00
14,2mm reproduktory / otevřená
Sluchátka do uší
Plochý kabel
Při použití kabelu pogumovaného ochranným materiálem Flexi-Grip mezi sluchátky a kabelem je propojení chráněno před poškozením při opakovaném ohýbání a má tak delší životnost.
Výrobek je konstruován podle tvaru uší, aby každému pohodlně padl.
Kvalitní 14,2mm reproduktory s basovým otvorem na sluchátkách pro silné basy.
3.2
z 5
5
Recenze
EmilPopescu
15/04/2019
România
Raport excelent pret-performanta
Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB5250BK Cască Bluetooth
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB5250BK Cască Bluetooth
Ryś75
26/03/2018
Polska
Moje pierwsze słuchawki bluetooth
W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Irekcfn
27/08/2017
Polska
Wypadają z ucha.
Nieźle grają, niestety ergonomia słaba. Wypadają z ucha, połączenie z telefonem się urywa. Nie dla sportowców.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
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