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Ukončeno

Bluetooth sluchátka

SHB3175WT/00

4.5
| (10) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Zažijte BASS+
Sluchátka Philips BASS+ vynikají mohutnými, důraznými basy v elegantním a odolném provedení. Vzhledem i zvukem přinášejí skutečnou hodnotu. Bezdrátová Bluetooth sluchátka přes uši jsou určena těm, kdo potřebují hlubší basy bez nadbytečného materiálu.
Zobrazit všechny výhody

Zažijte BASS+

  • 40mm reproduktory / uzavřená

  • Přes uši

  • Měkké polstrování sluchátek

  • Kompaktní skládací

40mm neodymové reproduktory

40mm neodymové reproduktory

40mm neodymové reproduktory vytvářející skvělé basy

Skvěle sedí každému

Skvěle sedí každému

Design sluchátkového oblouku a nastavitelné čelenky zajišťují, že sluchátka budou sedět každému.

Hluboké silné basy, které cítíte

Hluboké silné basy, které cítíte

Výkonné basy, které vylepší zážitek z poslechu. Nenechte se zmást jejich uhlazeným designem. Speciálně navržený basový průduch a vyladěné drivery vytvářejí mimořádně nízké koncové frekvence, které sluchátkům zajišťují jedinečný typický zvuk Bass+. Samostatná akustická hlasitost zajišťuje vysoce konzistentní basový výkon při každé produkci.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

10

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
1

22/11/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodne słuchawki

Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.

Výhody

zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

21/11/2020

Polska

Polska

Ok

Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

29/04/2020

Polska

Polska

Super Bas

Rewelacyjne Basy . Podoba mi sie ,że są do tego lekkie i wygodnie lężą na uszach. Nie ma problemu ze złożeniem i o też jest super. wyglądają do tego jakby kosztowaly więcej. Jestem zadowolony

Výhody

skladnie , wygodne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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