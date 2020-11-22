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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Ukončeno
40mm reproduktory / uzavřená
Přes uši
Měkké polstrování sluchátek
Kompaktní skládací
40mm neodymové reproduktory vytvářející skvělé basy
Design sluchátkového oblouku a nastavitelné čelenky zajišťují, že sluchátka budou sedět každému.
Výkonné basy, které vylepší zážitek z poslechu. Nenechte se zmást jejich uhlazeným designem. Speciálně navržený basový průduch a vyladěné drivery vytvářejí mimořádně nízké koncové frekvence, které sluchátkům zajišťují jedinečný typický zvuk Bass+. Samostatná akustická hlasitost zajišťuje vysoce konzistentní basový výkon při každé produkci.
4.5
z 5
10
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Marcin02101978
22/11/2020
Polska
Bardzo wygodne słuchawki
Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.
Výhody
zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Zuzanna97
21/11/2020
Polska
Ok
Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
29/04/2020
Polska
Super Bas
Rewelacyjne Basy . Podoba mi sie ,że są do tego lekkie i wygodnie lężą na uszach. Nie ma problemu ze złożeniem i o też jest super. wyglądają do tego jakby kosztowaly więcej. Jestem zadowolony
Výhody
skladnie , wygodne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
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