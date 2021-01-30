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Ukončeno
SHB3075BL/00
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Plochá skládací
S 12 hodinami přehrávání máte dost energie pro celodenní přehrávání hudby.
Sluchátka BASS+ jsou vybavena 32mm reproduktory, které vydávají hluboké, důrazné basy.
Sluchátka BASS+ jsou navržená pro optimální uchycení a jsou vybavena otočnými náušníky a nastavitelným sluchátkovým obloukem, aby skvěle padly každému.
4.4
z 5
30
Recenze
82%
Doporučuje tento produkt
Dawe10
30/01/2021
Česká republika
Sluchátka jsou skvělá!
Sluchátka sedí velmi dobře na uších i hlavě, jednoduché ovládání a jsou lehká. Nemám co bych vytkl.
Výhody
lehká, skvěle sedí na uších i hlavě
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Bullterier
24/01/2018
Česká republika
OK sluchátka
Jsou lehké, snadno ovladatelné, výkon dobrý. Jsou za tu cenu ok.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Magda95
24/11/2020
Polska
Moje najlepsze słuchawki
Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.
Výhody
Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
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